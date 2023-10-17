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Квартиры в Kretingales seniunija, Литва

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Partial finish в Graudusiai, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Partial finish
Graudusiai, Литва
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Этаж 1/2
Новые дома для отдыха и жилые квартиры на продажу возле леса Мозаика. В Немирсете 900 м. на …
€111,300
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick в Graudusiai, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick
Graudusiai, Литва
Комнаты 3
Площадь 53 м²
Этаж 2/2
Новые апартаменты для отдыха и жилые апартаменты с частными двориками или просторными балкон…
€109,200

Параметры недвижимости в Kretingales seniunija, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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