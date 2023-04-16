Купить дом в Кретингский район, Литва

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Литва
Клайпедский уезд
Кретингский район
Дома
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Дом
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9 объектов найдено
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Дом
Padvariai, Литва
231 м²
Количество этажей 2
€ 270,000
В КРИТИНГЕ ДОМ В КОРОБКЕ В 25 веке. SKLYPU __________________________ *Отличное предложение …
Дом
Kiauleikiai, Литва
61 м²
Количество этажей 2
€ 83,000
Бревенчатый дом на продажу Свинина к. в тихом районе. = = = = = = = = = = = <>> &l…
Дом
Sasaiciai, Литва
100 м²
Количество этажей 2
€ 69,000
У детей садовый дом продается в районе Клайпеды, который полностью приспособлен для постоянн…
Дом
Kveciai, Литва
340 м²
Количество этажей 2
€ 59,000
ПРОДАНО, НЕ ВКЛЮЧЕНО 2 ДОМА С БУДУТ ЛЕЛЬ 1-й Г., ДВА КВЕЧИ, КРЕТИНГ Р. Идеальный выбор для …
Дом
Slaveitai, Литва
574 м²
Количество этажей 2
€ 250,000
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Дом
Kretingsodis, Литва
182 м²
Количество этажей 2
€ 177,000
Дом
Gruslauke, Литва
113 м²
Количество этажей 2
€ 120,000
Отремонтированный, 5-комнатный ( 13 кв. Продается дом ) с 24 акрами земли на Оккупированном,…
Дом
Лаукжяме, Литва
255 м²
Количество этажей 3
€ 105,000
КУПИТЬ ДОМ В КРЕТЕ!!! Дом на продажу Holy g. Домашняя плитка, отопление твердым топливом и г…
Дом
Gryksiai, Литва
127 м²
Количество этажей 1
€ 135,000
В НОВОМ КВАРТАЛЕ, СТРАНОВОМ КРЕТИНГОМ, ДУПУЛЬЧУ, CEDROS G. ПРОДАВАЯ ОДНОГО ВЫСОКОГО, РАСИОНН…
Параметры недвижимости в Кретингский район, Литва
с бассейном
недорогая
элитное
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