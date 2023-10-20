Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Литва
  4. Кретингский район
  5. Бунгало

Бунгало в Кретингский район, Литва

Бунгало В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты с балконом, с сигнализацией, с Apartment door from steel в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с сигнализацией, с Apartment door from steel
Каунас, Литва
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 9/16
Символ технологий и качества NT - проект KAUNORAMA. Квартира в самом центре города на берегу…
€129,074
Квартира 3 комнаты с Stairwell with combination lock, с Furnace heating, с Storeroom в Каунас, Литва
Квартира 3 комнаты с Stairwell with combination lock, с Furnace heating, с Storeroom
Каунас, Литва
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Этаж 1/2
ПОКУПКА В ИСТОРИИ ЗЕЛЕНЫХ АЛЬСУБЛОВ! ХОРОШИЙ ВЫБОР ДЛЯ СЕВЕРНОЙ КРОВИ ЭКСКЛЮЗИВ, НЕОБХОДИМЫЙ…
€74,844
Квартира 1 комната с парковкой, с балконом, с интернетом в Каунас, Литва
Квартира 1 комната с парковкой, с балконом, с интернетом
Каунас, Литва
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/4
€79,398
Дом с Furnace heating в Lasai, Литва
Дом с Furnace heating
Lasai, Литва
Площадь 54 м²
Количество этажей 1
Рокиский р. в селе Марген, усадьба с 4 участками земли (всего 3,973 га) продана. Усадьба нах…
€24,953
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением, с Partial finish в Клайпеда, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением, с Partial finish
Клайпеда, Литва
Комнаты 2
Площадь 36 м²
Этаж 4/4
ТРЕТЬЙ ДОМ - ТРЕТЬЯ ETS Удобный автомобильный контакт с центром города и близлежащим шоссе П…
€66,362
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Local electricity в Вильнюс, Литва
Квартира 3 комнаты с Construction Brick, с Local electricity
Вильнюс, Литва
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Этаж 1/3
В ЛИЦЕ ПОЛНОГО СЕРДЦА, ЗДОРОВОГО ДВА КОМНАТЫ, ГДЕ ЛЕГКИЕ РАЗВИТИЯ В НОМЕР ТРИИ! Эта квартир…
€229,523
Дом с Furnace heating в Didziosios Zubiskes, Литва
Дом с Furnace heating
Didziosios Zubiskes, Литва
Площадь 66 м²
Количество этажей 1
65,94 KV.M SODO HOUSE С 30 ЗОНАМИ ЗЕМЛИ - В СОДАХ, В НАДЗОРЕ БОЛЬШИХ ЦУББЕРОВ, В ИСТОЧНИКАХ.…
€7,484
Квартира 1 комната с балконом, с интернетом, с Construction Brick в Каунас, Литва
Квартира 1 комната с балконом, с интернетом, с Construction Brick
Каунас, Литва
Комнаты 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/4
STUDY TYPE BUY IN HEAT! PUTI PLACE TO BE INCLUDED! BUTO ADVANTAGE: •MEAKIC QUALITY BUILDED…
€99,693
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Vasariskiai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Vasariskiai, Литва
Площадь 151 м²
Количество этажей 1
ДОМ ДЛЯ ДОМА В ТАМОЖЕННОМ ГОРОДЕ. ДОМ С РАЗДЕЛОМ DIDEL SGEIUMBERS С НЕ СОБЫТИЕМ. -----------…
€58,878
Дом с асфальтированной дорогой в Slamai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой
Slamai, Литва
Площадь 116 м²
Количество этажей 1
ИСТОЧНИКОМ ЯВЛЯЕТСЯ РАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОМ СВЕТОВОГО ЦЕНТРА. ДОМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИНЯТОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ …
€44,907
Дом с Furnace heating в Швянчёнис, Литва
Дом с Furnace heating
Швянчёнис, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается бревенчатая усадьба в уютной деревне Требут возле Пресвятой Богородицы. Эта усадьб…
€8,981
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением, с Apartment door from steel в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с газовым отоплением, с Apartment door from steel
Каунас, Литва
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 1/2
ИСТОЧНИКИ ПО ПРОДАЖЕ НУГАРДИСТСКОГО ПАРКА С ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ! ----------------------------…
€81,000

Параметры недвижимости в Кретингский район, Литва

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти