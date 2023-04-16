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Купить недвижимость в Кретингский район, Литва

Кретинга
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11 объектов найдено
Домв Padvariai, Литва
Дом
Padvariai, Литва
231 м² Количество этажей 2
€ 270,000
В КРИТИНГЕ ДОМ В КОРОБКЕ В 25 веке. SKLYPU __________________________ *Отличное предложение …
Квартира 2 комнатыв Кретинга, Литва
Квартира 2 комнаты
Кретинга, Литва
2 Количество комнат 56 м² 4/5 Этаж
€ 65,000
ПРОДАНО В КРЕТЕ 2-Х РЕМНЕЙ На Крите, в тихом месте, 2 - продается квартира с подвалом. Квар…
Домв Kiauleikiai, Литва
Дом
Kiauleikiai, Литва
61 м² Количество этажей 2
€ 83,000
Бревенчатый дом на продажу Свинина к. в тихом районе. = = = = = = = = = = = <>> &l…
Домв Sasaiciai, Литва
Дом
Sasaiciai, Литва
100 м² Количество этажей 2
€ 69,000
У детей садовый дом продается в районе Клайпеды, который полностью приспособлен для постоянн…
Домв Kveciai, Литва
Дом
Kveciai, Литва
340 м² Количество этажей 2
€ 59,000
ПРОДАНО, НЕ ВКЛЮЧЕНО 2 ДОМА С БУДУТ ЛЕЛЬ 1-й Г., ДВА КВЕЧИ, КРЕТИНГ Р. Идеальный выбор для …
Квартира 3 комнатыв Kluonaliai, Литва
Квартира 3 комнаты
Kluonaliai, Литва
3 Количество комнат 63 м² 4/5 Этаж
€ 44,900
ERDVUS КУПИТЬ! = = = = = = = = = = <1> = <>> <> TAG1> <>>&…
Домв Slaveitai, Литва
Дом
Slaveitai, Литва
574 м² Количество этажей 2
€ 250,000
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Домв Kretingsodis, Литва
Дом
Kretingsodis, Литва
182 м² Количество этажей 2
€ 177,000
Домв Gruslauke, Литва
Дом
Gruslauke, Литва
113 м² Количество этажей 2
€ 120,000
Отремонтированный, 5-комнатный ( 13 кв. Продается дом ) с 24 акрами земли на Оккупированном,…
Домв Лаукжяме, Литва
Дом
Лаукжяме, Литва
255 м² Количество этажей 3
€ 105,000
КУПИТЬ ДОМ В КРЕТЕ!!! Дом на продажу Holy g. Домашняя плитка, отопление твердым топливом и г…
Домв Gryksiai, Литва
Дом
Gryksiai, Литва
127 м² Количество этажей 1
€ 135,000
В НОВОМ КВАРТАЛЕ, СТРАНОВОМ КРЕТИНГОМ, ДУПУЛЬЧУ, CEDROS G. ПРОДАВАЯ ОДНОГО ВЫСОКОГО, РАСИОНН…

Параметры недвижимости в Кретингский район, Литва

с бассейном
недорогая
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