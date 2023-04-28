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Жильё в Krekenavos seniunija, Литва

Krekenava
1
1 объект найдено
Квартира 1 комната в Krekenava, Литва
Квартира 1 комната
Krekenava, Литва
1 Количество комнат 34 м² 2/4 Этаж
€ 20,900

Параметры недвижимости в Krekenavos seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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