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Купить дом в Krakiu seniunija, Литва

1 объект найдено
Домв Azytenai, Литва
Дом
Azytenai, Литва
363 м² Количество этажей 2
€ 59,000
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Параметры недвижимости в Krakiu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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