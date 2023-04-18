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Купить недвижимость в Krakiu seniunija, Литва

Krakes
3
4 объекта найдено
Домв Azytenai, Литва
Дом
Azytenai, Литва
363 м² Количество этажей 2
€ 59,000
ВЫБОР ПРИПАЛЬНОЙ ЦЕПИ В ПУТИ БИЗНЕСА! В РАНДЕ РАНДЕРОВ МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ ПАРК И ДЕРЕВНУЮ АЛИТА…
Квартира 2 комнатыв Krakes, Литва
Квартира 2 комнаты
Krakes, Литва
2 Количество комнат 41 м² 4/5 Этаж
€ 26,000
ПРОДАНО БЫЛО СЧАСТЛИВЫМИ ЧЛЕНАМИ G. 4, ЦЕПЬ. Адрес – Lowers g. 4-16, стулья; Общая площадь…
Квартира 3 комнатыв Krakes, Литва
Квартира 3 комнаты
Krakes, Литва
3 Количество комнат 54 м² 4/5 Этаж
€ 43,900
ПРОДАН BUTAS, LIGHT G. В ИЗМЕНЕНИЯХ. Адрес – Шум г. 7, стулья; Общая площадь – 54,50 кв. М.…
Квартира 3 комнатыв Krakes, Литва
Квартира 3 комнаты
Krakes, Литва
3 Количество комнат 61 м² 5/5 Этаж
€ 55,000
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Параметры недвижимости в Krakiu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
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