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Купить недвижимость в Krakes, Литва

3 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Krakes, Литва
Квартира 2 комнаты
Krakes, Литва
2 Количество комнат 41 м² 4/5 Этаж
€ 26,000
ПРОДАНО БЫЛО СЧАСТЛИВЫМИ ЧЛЕНАМИ G. 4, ЦЕПЬ. Адрес – Lowers g. 4-16, стулья; Общая площадь…
Квартира 3 комнатыв Krakes, Литва
Квартира 3 комнаты
Krakes, Литва
3 Количество комнат 54 м² 4/5 Этаж
€ 43,900
ПРОДАН BUTAS, LIGHT G. В ИЗМЕНЕНИЯХ. Адрес – Шум г. 7, стулья; Общая площадь – 54,50 кв. М.…
Квартира 3 комнатыв Krakes, Литва
Квартира 3 комнаты
Krakes, Литва
3 Количество комнат 61 м² 5/5 Этаж
€ 55,000
Все последние объявления о недвижимости CAPITAL можно найти на нашем сайте www.capital.lt. …
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