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Жильё с видом на море в Клайпеде, Литва

квартиры
96
дома
28
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Параметры недвижимости в Клайпеде, Литва

с бассейном
недорогая
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