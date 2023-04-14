Купить дуплекс в Клайпедский район, Литва

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2 объекта найдено
Дуплекс 3 спальнив Клайпедский район, Литва
Дуплекс 3 спальни
Клайпедский район, Литва
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 174,000
Литва, Клайпедский район, деревня Шлапшиле, улица Žvyro ( бывшая Мемельская зона ), уютный, …
Дуплекс 4 спальнив Truseliai, Литва
Дуплекс 4 спальни
Truseliai, Литва
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 129,000
Литва, Клайпедский район, деревня Трушеляй, улица Лазды 12 ( бывший Мемель площадь ) полност…

Параметры недвижимости в Клайпедский район, Литва

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