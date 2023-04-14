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Купить коттедж в Клайпедский район, Литва

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2 объекта найдено
Коттедж 2 спальнив Svencele, Литва
Коттедж 2 спальни
Svencele, Литва
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 229,000
Литва, Клайпедский район, деревня Свансле, на улице Нерихос, уютный, современный, умный, эко…
Коттедж 2 спальнив Svencele, Литва
Коттедж 2 спальни
Svencele, Литва
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 189,000
Литва, Клайпедский район, деревня Свансле, на улице Нерихос, уютная, современная, умная, Эко…

Параметры недвижимости в Клайпедский район, Литва

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