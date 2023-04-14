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Купить недвижимость с бассейном в Клайпедский уезд, Литва

Клайпеда
95
Паланга
76
Шилуте
14
Неринга
11
Гаргждай
6
Kintai
2
Endriejavas
1
Katyciai
1
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1 объект найдено
Домв Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
576 м² Количество этажей 2
€ 560,000
ПАЛАНГА - ПУТИЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ - ЖИВОЙ ДОМ С ПОЧВЫМИ ПАТАЛЬПОМИСАМИ. Построен в 2016 году, 10…

Параметры недвижимости в Клайпедский уезд, Литва

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