Литва
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Литве
Новые дома в Литве
Все новостройки в Литве
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Литве
Жилая
Квартира в Литве
Дом в Литве
Земельные участки в Литве
Элитная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Литве
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Литве
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Вилла
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Литва
Клайпедский уезд
Коттеджи
Купить коттедж с бассейном в Клайпедский уезд, Литва
Коттедж
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат
85 м²
8/9 Этаж
€ 195,000
На пресс-стрит в быстро развивающейся части сверхлегочного квартала появился современный и с…
Дом
Rinkunai, Литва
170 м²
Количество этажей 2
€ 217,386
ERDVUS ДЛЯ ПРОДАЖИ, СОВЕТ СТРАНЫ ПО ОБОРУДОВАНИЮ. СОВРЕМЕННАЯ ДОМАШНЯЯ УСТАНОВКА, ПОЛНЫЙ ОТР…
Дом
Visakio Ruda, Литва
213 м²
Количество этажей 1
€ 195,000
Удивительная усадьба с 35. Век на продажу. Участок. В 2020 году большой дом ( был построен в…
Дом
Sudmantai, Литва
160 м²
Количество этажей 2
€ 280,000
Дом продается в пригороде Гиндулии. -------------------------------------------------- ----…
Дом
Vitkunai, Литва
63 м²
Количество этажей 1
€ 20,000
Утенос р., Лилии старые, викинги. 8 продано усадьба ЦЕНА 20000 €. Общая информация: Усадьба…
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат
47 м²
6/8 Этаж
€ 187,000
Продается недавно меблированная, современная, 2 к. квартира всего 9 га Оз Парк! Стратегическ…
Дом
Pypliai, Литва
298 м²
Количество этажей 2
€ 585,999
ОБОРУДОВАНИЕ ПРОДАНО ГРАЖДАН В ОТЧЕТЕ ОТЧЕТА, ПРОИЗВОДСТВЕННОСТИ, ВПВ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ …
Дом
Leonavas, Литва
50 м²
Количество этажей 1
€ 40,000
Продается 1-этажный садовый дом с участком 12,34 акра, в Арлавишке, Каунасский район. Тихое …
Квартира 2 комнаты
Jonuciai II, Литва
2 Количество комнат
44 м²
1/2 Этаж
€ 89,000
ИСТОЧНИКИ ПРОДАЖИ НУГАРДИЧЕСКОГО ПАРКА С РАСПОЛОЖЕНИЕМ! ------------------------------------…
Дом
Пренай, Литва
227 м²
Количество этажей 3
€ 70,000
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ДОМ ДЛЯ ПРОДАЖИ В ИСКУССТВЕ В очень красивом месте рядом с лесом продается …
Дом
Pabirzis, Литва
170 м²
Количество этажей 2
€ 215,000
ПРОДАВАТЬ НОВЫЙ, ТОЛЬКО ПОКРЫТЫЙ, PER DU HIGH, 170 кВ. С ПОТЕРЯМИ В СОВЕТЕ!!! BUTO ADVANTAG…
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат
78 м²
2/9 Этаж
€ 264,800
ПРОДАНО БЫЛО НОВЫМ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ КАЧЕСТВОМ МЫ ВСЕ СТРАНЫ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ БУТО: • Об…
Параметры недвижимости в Клайпедский уезд, Литва
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты