Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Литва
  4. Клайпедский уезд
  5. Квартиры

Квартиры с видом на море в Клайпедский уезд, Литва

Клайпеда
96
Паланга
67
Шилуте
16
Неринга
14
Квартира В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой в Kairenai, Литва
Дом с балконом, с гаражом, с асфальтированной дорогой
Kairenai, Литва
Площадь 277 м²
Количество этажей 2
КЛАССИЧЕСКИЕ СТИЛИ ЭРДВУСА ПРОМЫШЛЕННЫХ ЭРДВУС, С ИТИННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ В ГЕРБОДЕ, РАМИО И ПА…
€357,644
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с With furniture, с Domestic equipment в Каунас, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с With furniture, с Domestic equipment
Каунас, Литва
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 3/3
ЦЕНТР ГОРОДА БУТАС КАУНО С АВТОНОМНЫМ ГАЗИНОВЫМ ОТОПЛЕНИЕМ! ТЫ, ТЕПЛО, 2 КОМНАТЫ КУПИТЬ! Пр…
€99,621
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, с Partial finish в Йонава, Литва
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с Construction Precast, с Partial finish
Йонава, Литва
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 2/5
2 НЕПЕРЕЙНЫХ НОМЕРА, ПОКУПКА В КОТОРЫХ НАЧИНАЕТСЯ СТОЛИЧНЫЙ РЕМОНТ! Вокруг дома много зелени…
€46,822
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick в Клайпеда, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с Construction Brick
Клайпеда, Литва
Комнаты 2
Площадь 56 м²
Этаж 2/3
ПРОДАНО В ЦЕНТРАЛЬНОМ КЛАССЕ 2 КОМНАТЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДНОЙ ПАРТИИ, ДАРИИ И СЕРДЦЕ G. Эта…
€99,124
Дом с Furnace heating в Алитус, Литва
Дом с Furnace heating
Алитус, Литва
Площадь 204 м²
Количество этажей 2
КЛАССИРОВАН В ЕБРР, СООТВЕТСТВУЮЩЕМ В ГОРОДЕ ЛИЦА, В ГОРЯЧЕЙ ЗЕЙДЕ 2008 строительство на пр…
€123,533
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Paneveziukas, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Paneveziukas, Литва
Площадь 157 м²
Количество этажей 1
ДОМ ПО ЦЕНЕ СЧЕТНОЙ ADRES – Панегал, Пруд г. 3 _____________________________________________…
€63,411
Дом с балконом, с бассейном, с гаражом в Kazliskiai, Литва
Дом с балконом, с бассейном, с гаражом
Kazliskiai, Литва
Площадь 158 м²
Количество этажей 3
ШОУ, ОТКРЫТОЕ В ВНИМАНИЕ, НЕ УСТАНОВИЛИ. КОТОРОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С БАЗЕЙНОМ, ТЕРАСОСОМ ДЛЯ ЧЕЛ…
€169,357
Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick в Пренай, Литва
Квартира 4 комнаты с парковкой, с балконом, с Construction Brick
Пренай, Литва
Комнаты 4
Площадь 72 м²
Этаж 3/4
BIRUTES 9 - НОВЫЙ ПРОЕКТ В МОЛИТВЕ, ДАЕТ ВОЗМОЖНЫЙ ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕННОЙ КРОВИ И ГЛАВНОЕ…
€99,079
Дом в Паланга, Литва
Дом
Паланга, Литва
Площадь 72 м²
Количество этажей 2
Вы все еще можете купить „New seaside“ HOUSE ПО ЦЕНЕ BUTO. Это – инновационный дом в сканди…
€164,975
Дом с асфальтированной дорогой, с Local electricity в Каунас, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Local electricity
Каунас, Литва
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Продается класс A + +, разбитый по гаражу 124,65 кв.м. дом, 4 в. земельный участок, Piliakal…
€194,264
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Sudmantai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Sudmantai, Литва
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Современный, яркий и уютный дизайн 2-этажный жилой дом на продажу Агила г. 17 г, В суетном р…
€199,245
Дом с Furnace heating в Шунскай, Литва
Дом с Furnace heating
Шунскай, Литва
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
МАРИЯМПОЛЫ В ВАШИХ МУКАХ В ГОРОДЕ СОБАК. НА МЕСТЕ ПОКУПКИ, ПОСЛЕДНЕЙ В ГАТВЕРЕ, ОТКУДА БУДУТ…
€30,000

Параметры недвижимости в Клайпедский уезд, Литва

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти