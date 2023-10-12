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Жильё с видом на море в Клайпедское городское самоуправление, Литва

Клайпеда
124
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Типы недвижимости в Клайпедское городское самоуправление

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Клайпедское городское самоуправление, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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