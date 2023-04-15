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Купить квартиру в Клайпедское городское самоуправление, Литва

Клайпеда
75
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75 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Клайпеда, Литва
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
2 Количество комнат 56 м² 3/3 Этаж
€ 170,000
В ТАМОЖЕННЫХ 2 НОМЕРАХ ВЫСОКАЯ ОБЛАСТЬ И ИЗОБРАЖЕНИЕ В СТАРОМ = = = = = = = = = = <1>…
Квартира 1 комнатав Клайпеда, Литва
Квартира 1 комната
Клайпеда, Литва
1 Количество комнат 27 м² 4/4 Этаж
€ 48,500
ДОМ УЖЕ СТРОИТЕЛЬНЫЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН Удобный автомобильный к…
Квартира 1 комнатав Клайпеда, Литва
Квартира 1 комната
Клайпеда, Литва
1 Количество комнат 27 м² 3/4 Этаж
€ 49,000
ДОМ УЖЕ СТРОИТЕЛЬНЫЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕН Удобный автомобильный к…
Квартира 2 комнатыв Клайпеда, Литва
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
2 Количество комнат 49 м² 2/2 Этаж
€ 86,000
ПРОДАНО 2 - ИХ НОМЕРА НЕПРАВИЛЬНО С 3 А. РАЗДЕЛ КАРТЫ В тихом месте в северной части города…
Квартира 2 комнатыв Клайпеда, Литва
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
2 Количество комнат 45 м² 1/5 Этаж
€ 66,800
ПРОДАНО 2 К. BUTAS 45,32 кв.м БЕЛЫЙ PR. возле балтийского пр. кольцо -----------------------…
Квартира 2 комнатыв Клайпеда, Литва
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
2 Количество комнат 64 м² 8/20 Этаж
€ 148,000
ЦЕНТР КЛИЕНСА, ВСЕ СТАРЫЙ, НА ПИТАЛЬНОЙ КАЧЕСТВЕ ОК, ВЕРТИНГ МЫ ИМЕЕМ МИНИУМ Г. 11, 2-х ДОМ …
Квартира 2 комнатыв Клайпеда, Литва
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
2 Количество комнат 68 м² 9/22 Этаж
€ 130,000
ПРОДАЖА 2 - ИХ НОМЕРА ПОКУПАТЕЛИ, ЧТОБЫ БЫТЬ В ЗДАНИИ Продается функциональная двухкомнатна…
Квартира 2 комнатыв Клайпеда, Литва
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
2 Количество комнат 42 м² 3/4 Этаж
€ 49,900
ПРОДАНО 2 К. BUTAS 42.17 кв.м Миния г. возле реслинга --------------------------------------…
Квартира 3 комнатыв Клайпеда, Литва
Квартира 3 комнаты
Клайпеда, Литва
3 Количество комнат 71 м² 4/9 Этаж
€ 82,800
ПРОДАНО 3 К. BUTAS 71 кв.м Mountainome g. возле реслинга -----------------------------------…
Квартира 2 комнатыв Клайпеда, Литва
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
2 Количество комнат 43 м² 1/5 Этаж
€ 82,900
Продается двухкомнатная квартира в Клайпеде, в районе отдыха на улице Миния. Светлая и прос…
Квартира 2 комнатыв Клайпеда, Литва
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
2 Количество комнат 29 м² 1/3 Этаж
€ 119,500
В стране воды и ветра, в Свенсле все свободные души ждут уютного и современного дома. Посмо…
Квартира 3 комнатыв Клайпеда, Литва
Квартира 3 комнаты
Клайпеда, Литва
3 Количество комнат 58 м² 3/3 Этаж
€ 215,800
In the land of water and wind, in Svencele, all free souls are waiting for a cozy and modern…
Квартира 1 комнатав Клайпеда, Литва
Квартира 1 комната
Клайпеда, Литва
1 Количество комнат 29 м² 1/4 Этаж
€ 54,500
СЕКРЕТНЫЙ - ВТОРОЙ ДОМ „ Паданжская долина “ - отличный выбор для первого жилья. Небольшие …
Квартира 2 комнатыв Клайпеда, Литва
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
2 Количество комнат 43 м² 1/4 Этаж
€ 78,000
СЕКРЕТНЫЙ - ВТОРОЙ ДОМ Удобный автомобильный контакт с центром города и близлежащим шоссе Па…
Квартира 1 комнатав Клайпеда, Литва
Квартира 1 комната
Клайпеда, Литва
1 Количество комнат 29 м² 1/4 Этаж
€ 54,500
СЕКРЕТНЫЙ - ВТОРОЙ ДОМ Удобный автомобильный контакт с центром города и близлежащим шоссе Па…
Квартира 1 комнатав Клайпеда, Литва
Квартира 1 комната
Клайпеда, Литва
1 Количество комнат 26 м² 1/4 Этаж
€ 52,500
ВТОРОЙ ДОМ-АНТРАС ЭТАПАС Квартира с 20 кв.м. = = = = = = = = <1 <> G1> <>=…
Квартира 2 комнатыв Клайпеда, Литва
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
2 Количество комнат 43 м² 1/4 Этаж
€ 78,000
СЕКРЕТНЫЙ - ВТОРОЙ ДОМ • МАЛЕНЬКОЕ СОЗДАНИЕ, ТОЛЬКО 4 ВЫСОКИХ; • ТОРГОВЛЯ ТРИ ДОМА В ПРОЕКТ…
Квартира 2 комнатыв Клайпеда, Литва
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
2 Количество комнат 45 м² 1/5 Этаж
€ 66,800
ПРОДАНО 2 К. BUTAS 45,32 кв.м БЕЛЫЙ PR. возле балтийского пр. кольцо -----------------------…
Квартира 2 комнатыв Клайпеда, Литва
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
2 Количество комнат 63 м² 29/34 Этаж
€ 157,000
КЛАСС ЦЕНТР, ГАНДРАЛИНЫ, 29 ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ИСКЛЮЧЕНИЙ 63,49 кв.м В ПРОДАЖЕ 29 --------------…
Квартира 4 комнатыв Клайпеда, Литва
Квартира 4 комнаты
Клайпеда, Литва
4 Количество комнат 79 м² 5/5 Этаж
€ 74,000
ПРОДАНО 4-HOU ROOMS БЫЛИ СОГЛАСОВАННЫМИ, Клэр Г. Просторная 4-х комнатная квартира на прода…
Квартира 1 комнатав Клайпеда, Литва
Квартира 1 комната
Клайпеда, Литва
1 Количество комнат 27 м² 4/4 Этаж
€ 48,500
Удобный автомобильный контакт с центром города и близлежащим шоссе Паланга поможет вам быстр…
Квартира 1 комнатав Клайпеда, Литва
Квартира 1 комната
Клайпеда, Литва
1 Количество комнат 27 м² 4/4 Этаж
€ 48,500
Удобный автомобильный контакт с центром города и близлежащим шоссе Паланга поможет вам быстр…
Квартира 1 комнатав Клайпеда, Литва
Квартира 1 комната
Клайпеда, Литва
1 Количество комнат 27 м² 3/4 Этаж
€ 49,000
Удобный автомобильный контакт с центром города и близлежащим шоссе Паланга поможет вам быстр…
Квартира 1 комнатав Клайпеда, Литва
Квартира 1 комната
Клайпеда, Литва
1 Количество комнат 26 м² 3/4 Этаж
€ 49,000
Удобный автомобильный контакт с центром города и близлежащим шоссе Паланга поможет вам быстр…
Квартира 1 комнатав Клайпеда, Литва
Квартира 1 комната
Клайпеда, Литва
1 Количество комнат 27 м² 3/4 Этаж
€ 49,000
Удобный автомобильный контакт с центром города и близлежащим шоссе Паланга поможет вам быстр…
Квартира 1 комнатав Клайпеда, Литва
Квартира 1 комната
Клайпеда, Литва
1 Количество комнат 27 м² 2/4 Этаж
€ 49,000
Удобный автомобильный контакт с центром города и близлежащим шоссе Паланга поможет вам быстр…
Квартира 1 комнатав Клайпеда, Литва
Квартира 1 комната
Клайпеда, Литва
1 Количество комнат 26 м² 1/4 Этаж
€ 57,500
СЕКРЕТНЫЙ - ВТОРОЙ ДОМ Квартира с 20 кв.м. „ Паданжская долина “ - отличный выбор для перво…
Квартира 1 комнатав Клайпеда, Литва
Квартира 1 комната
Клайпеда, Литва
1 Количество комнат 27 м² 3/4 Этаж
€ 49,000
Удобный автомобильный контакт с центром города и близлежащим шоссе Паланга поможет вам быстр…
Квартира 2 комнатыв Клайпеда, Литва
Квартира 2 комнаты
Клайпеда, Литва
2 Количество комнат 63 м² 2/3 Этаж
€ 79,000
ПРОДАНО В ЦЕНТРАЛЬНОМ КЛАССЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОРОДА, TILLION G. Эта квартира подойдет для комф…
Квартира 3 комнатыв Клайпеда, Литва
Квартира 3 комнаты
Клайпеда, Литва
3 Количество комнат 51 м² 4/4 Этаж
€ 86,000
Удобный автомобильный контакт с центром города и близлежащим шоссе Паланга поможет вам быстр…

Параметры недвижимости в Клайпедское городское самоуправление, Литва

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