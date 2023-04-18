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Купить дом в Kintu seniunija, Литва

Kintai
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3 объекта найдено
Домв Muize, Литва
Дом
Muize, Литва
136 м² Количество этажей 1
€ 179,000
СОДИ С ГА ЗЕМЕЛЬНОЙ СИЛЛОЙ, WINTS SEN., РЫБАЛКА KINTS K. 1 Хотите оторваться от городской су…
Дом 5 комнатв Muize, Литва
Дом 5 комнат
Muize, Литва
5 Количество комнат 85 м²
€ 310,000
Литва, Шилутский район, деревня Штурмай ( бывший Мемельский регион ) Продается уникальная ус…
Домв Minija, Литва
Дом
Minija, Литва
452 м² Количество этажей 2
€ 749,000
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДПИСАТЬ КОМПЛЕКЦИЮ ПОЧВЫ ДОМАШНЕГО МИНИУМА ( MING ... В НЕКОТОР…

Параметры недвижимости в Kintu seniunija, Литва

с бассейном
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