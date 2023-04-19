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Купить недвижимость в Kietaviskiu seniunija, Литва

1 объект найдено
Квартира 4 комнатыв Suoliai, Литва
Квартира 4 комнаты
Suoliai, Литва
4 Количество комнат 90 м² 1/2 Этаж
€ 115,000

Параметры недвижимости в Kietaviskiu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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