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Дома в Kiduliu seniunija, Литва

1 объект найдено
Дом с Furnace heating в Siaudine, Литва
Дом с Furnace heating
Siaudine, Литва
Площадь 103 м²
Количество этажей 2
ПРОЦЕДУРА УДАЛЕНИЯ ДОМА ВЫПУСКА! NON-JURBARK, IN KIDULA, ДОМ ПРОЦЕДУРЫ ПРОЦЕДУРЫ, НЕ С 17.5…
€55,000

Параметры недвижимости в Kiduliu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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