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Купить недвижимость в Kernaves seniunija, Литва

1 объект найдено
Домв Kryziauka I, Литва
Дом
Kryziauka I, Литва
64 м² Количество этажей 1
€ 45,000
Усадьба продается в сердечном районе, старом Керно, в деревне Крест I. На участке есть шест…

Параметры недвижимости в Kernaves seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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