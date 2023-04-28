Литва
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Литве
Новые дома в Литве
Все новостройки в Литве
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Литве
Жилая
Квартира в Литве
Дом в Литве
Земельные участки в Литве
Элитная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Литве
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Литве
Найти агента в Литве
Агентства недвижимости в Литве
Агенты в Литве
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Литве
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Вилла
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Литва
Вильнюсский уезд
Ширвинтский район
Кярнаве
Жильё в Кярнаве, Литва
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты
Вильнюс, Литва
3 Количество комнат
46 м²
7/9 Этаж
€ 130,000
K125.lt – новый проект Loft Calvary g. 125B, в Spype. Здесь нет компромиссов между тем, что …
Дом
Вильнюс, Литва
33 м²
Количество этажей 1
€ 125,000
Участок с частью дома продается в глазном яблоке. DEPARATORS Окруженный лесом, солнечный и …
Дом
Векшняй, Литва
62 м²
Количество этажей 2
€ 23,000
ПРОДАЖА ЧАСТИ ЖИВОГО ДОМА В ГОРОДЕ НАДЗОР - МАРКЕТИНГ Г. 14 С ЗДАНИЯМИ ПОМОЩИ И РАЗДЕЛЕНО. …
Дом
Ingavangis, Литва
319 м²
Количество этажей 2
€ 169,000
-------------------------------------------------- -----------------------------------------…
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат
46 м²
4/5 Этаж
€ 91,991
Дом
Bezdoniai Eldership, Литва
84 м²
Количество этажей 1
€ 63,000
Квартира 2 комнаты
Вильнюс, Литва
2 Количество комнат
52 м²
1/4 Этаж
€ 100,000
Дом
Gailiunai, Литва
139 м²
Количество этажей 1
€ 249,900
Дом
Каунас, Литва
107 м²
Количество этажей 2
€ 49,000
SELLING THE HOME PART IN THE HIGH! In the Kushiador district, parts of the house are sold …
Квартира 5 комнат
Вильнюс, Литва
5 Количество комнат
84 м²
1/1 Этаж
€ 165,000
SIZE LIGHT, HEAT AND ECONOMICAN 5 ROOMS, TWO HIGH, WE HAVE WITH YOUR PARKING PLACE IN AUTOMO…
Дом
Вильнюс, Литва
115 м²
Количество этажей 1
€ 195,000
ДОМ ЗАЯВКИ DAL DALPARDS ДЛЯ ПАПИКАНА. С 7.5 ARO LAND SECTION! Это отличный выбор для людей…
Квартира 4 комнаты
Каунас, Литва
4 Количество комнат
87 м²
1/4 Этаж
€ 129,000
В СТЕДЕМИИ, ЭРДВУС 4 КОМНАТЫ КУПИТЬ !!! ОСТАНОВИТЬ СЕМЕЙНО-СМИРОВОЙ СРЕДНИЙ И ЖИЗНЬ !!! Дом …
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты