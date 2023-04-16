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Купить вилла в Кельмеский район, Литва

Вилла В архив
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1 объект найдено
Виллав Silgaliskiai, Литва
Вилла
Silgaliskiai, Литва
1 000 м² Количество этажей 1
€ 750,000
Ферма с землей и здания для продажиАдрес: Клубника 3, Водно-болотные угодья, & Scaron; стары…

Параметры недвижимости в Кельмеский район, Литва

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