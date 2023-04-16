Купить квартиру в Кельмеский район, Литва

Квартира 3 комнаты Silgaliskiai, Литва 3 Количество комнат 79 м² 1/2 Этаж

€ 38,000

В ДОРОГЕ ERDUS 78,75 KV.M БЫЛ С ЗЕМЕЛЬНЫМ СКЛИПОМ, БУДЕТ И ОХРАНЯЕТ = = = = = = = = <1 &l…