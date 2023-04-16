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Купить квартиру в Кельмеский район, Литва

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1 объект найдено
Квартира 3 комнатыв Silgaliskiai, Литва
Квартира 3 комнаты
Silgaliskiai, Литва
3 Количество комнат 79 м² 1/2 Этаж
€ 38,000
В ДОРОГЕ ERDUS 78,75 KV.M БЫЛ С ЗЕМЕЛЬНЫМ СКЛИПОМ, БУДЕТ И ОХРАНЯЕТ = = = = = = = = <1 &l…

Параметры недвижимости в Кельмеский район, Литва

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