Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Шяуляйский уезд
  4. Кельмеский район

Купить недвижимость в Кельмеский район, Литва

13 объектов найдено
Домв Jasiske, Литва
Дом
Jasiske, Литва
162 м² Количество этажей 2
€ 125,000
В ПУТИ, ERDMS И МОЛОДЕЖНЫЙ ЖИВОЙ ДОМ ВЫБРАНЫ. В СЕТИ ВСЕ ЗАКОН, МАГАЗИН, ШКОЛЫ, ТВЕНКИНОВ. …
Домв Silgaliskiai, Литва
Дом
Silgaliskiai, Литва
395 м² Количество этажей 2
€ 165,000
Продается усадьба с 12 гектарами земли в Кельмё, Кузокай, недалеко от регионального парка Ти…
Домв Титувенай, Литва
Дом
Титувенай, Литва
94 м² Количество этажей 2
€ 23,000
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА ПУТИ, СТРАНИЦЫ ДОМА. DU РАЗРЕШЕНИЕ НА ПЕРВОМ И ВТОРОМ ВЫСОКОМ. ОЧ…
Домв Jasiske, Литва
Дом
Jasiske, Литва
315 м² Количество этажей 2
€ 84,000
В ПУТИ МЫ ПРОДАЕМ ЦЕНТР ГОРОДА И ДОМАШНЮ ЖИЗНЬ. В СЕТИ ВСЕ ЗАКОН, МАГАЗИН, ШКОЛА. НОРС ДОМА …
Квартира 3 комнатыв Silgaliskiai, Литва
Квартира 3 комнаты
Silgaliskiai, Литва
3 Количество комнат 79 м² 1/2 Этаж
€ 38,000
В ДОРОГЕ ERDUS 78,75 KV.M БЫЛ С ЗЕМЕЛЬНЫМ СКЛИПОМ, БУДЕТ И ОХРАНЯЕТ = = = = = = = = <1 &l…
Домв Sventragiai, Литва
Дом
Sventragiai, Литва
71 м² Количество этажей 1
€ 21,000
Кельмос р. Š желудочный к. ( На дороге Кражай - Карклоны ), примерно 4 км от Кражи мс…
Домв Титувенай, Литва
Дом
Титувенай, Литва
158 м² Количество этажей 1
€ 36,000
Усадьба для постоянной жизни, бизнеса и отдыхаУсадьба стоит по адресу: Pa & scaron; akarnio …
Виллав Silgaliskiai, Литва
Вилла
Silgaliskiai, Литва
1 000 м² Количество этажей 1
€ 750,000
Ферма с землей и здания для продажиАдрес: Клубника 3, Водно-болотные угодья, & Scaron; стары…
Домв Silgaliskiai, Литва
Дом
Silgaliskiai, Литва
299 м² Количество этажей 2
€ 44,000
Усадьба расположена в юго-западной части района Кельм, примерно в 3 км от деревни Хитчинг, в…
Домв Silgaliskiai, Литва
Дом
Silgaliskiai, Литва
572 м² Количество этажей 2
€ 350,000
Продажа бизнес-объекта ( Часть бизнеса ) с гостиными Цена указана из строительных материалов…
Домв Титувенай, Литва
Дом
Титувенай, Литва
58 м² Количество этажей 1
€ 16,100
Часть дома для отдыха и постоянной жизниДом был построен в 1890 году, стоит в окруженном озе…
Домв Silgaliskiai, Литва
Дом
Silgaliskiai, Литва
85 м² Количество этажей 1
€ 36,000
В центральной части города происхождения продаются нежилые направления общей площадью 84,61 …
Домв Silgaliskiai, Литва
Дом
Silgaliskiai, Литва
52 м²
€ 12,000
В западной части города происхождения мы продаем объект NT:- участок земли, 0,0605 га, в пол…

Параметры недвижимости в Кельмеский район, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти