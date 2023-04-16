Купить недвижимость в Кельмеский район, Литва

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Литва
Шяуляйский уезд
Кельмеский район
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13 объектов найдено
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Дом
Jasiske, Литва
162 м²
Количество этажей 2
€ 125,000
В ПУТИ, ERDMS И МОЛОДЕЖНЫЙ ЖИВОЙ ДОМ ВЫБРАНЫ. В СЕТИ ВСЕ ЗАКОН, МАГАЗИН, ШКОЛЫ, ТВЕНКИНОВ. …
Дом
Silgaliskiai, Литва
395 м²
Количество этажей 2
€ 165,000
Продается усадьба с 12 гектарами земли в Кельмё, Кузокай, недалеко от регионального парка Ти…
Дом
Титувенай, Литва
94 м²
Количество этажей 2
€ 23,000
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА ПУТИ, СТРАНИЦЫ ДОМА. DU РАЗРЕШЕНИЕ НА ПЕРВОМ И ВТОРОМ ВЫСОКОМ. ОЧ…
Дом
Jasiske, Литва
315 м²
Количество этажей 2
€ 84,000
В ПУТИ МЫ ПРОДАЕМ ЦЕНТР ГОРОДА И ДОМАШНЮ ЖИЗНЬ. В СЕТИ ВСЕ ЗАКОН, МАГАЗИН, ШКОЛА. НОРС ДОМА …
Квартира 3 комнаты
Silgaliskiai, Литва
3 Количество комнат
79 м²
1/2 Этаж
€ 38,000
В ДОРОГЕ ERDUS 78,75 KV.M БЫЛ С ЗЕМЕЛЬНЫМ СКЛИПОМ, БУДЕТ И ОХРАНЯЕТ = = = = = = = = <1 &l…
Дом
Sventragiai, Литва
71 м²
Количество этажей 1
€ 21,000
Кельмос р. Š желудочный к. ( На дороге Кражай - Карклоны ), примерно 4 км от Кражи мс…
Дом
Титувенай, Литва
158 м²
Количество этажей 1
€ 36,000
Усадьба для постоянной жизни, бизнеса и отдыхаУсадьба стоит по адресу: Pa & scaron; akarnio …
Вилла
Silgaliskiai, Литва
1 000 м²
Количество этажей 1
€ 750,000
Ферма с землей и здания для продажиАдрес: Клубника 3, Водно-болотные угодья, & Scaron; стары…
Дом
Silgaliskiai, Литва
299 м²
Количество этажей 2
€ 44,000
Усадьба расположена в юго-западной части района Кельм, примерно в 3 км от деревни Хитчинг, в…
Дом
Silgaliskiai, Литва
572 м²
Количество этажей 2
€ 350,000
Продажа бизнес-объекта ( Часть бизнеса ) с гостиными Цена указана из строительных материалов…
Дом
Титувенай, Литва
58 м²
Количество этажей 1
€ 16,100
Часть дома для отдыха и постоянной жизниДом был построен в 1890 году, стоит в окруженном озе…
Дом
Silgaliskiai, Литва
85 м²
Количество этажей 1
€ 36,000
В центральной части города происхождения продаются нежилые направления общей площадью 84,61 …
Дом
Silgaliskiai, Литва
52 м²
€ 12,000
В западной части города происхождения мы продаем объект NT:- участок земли, 0,0605 га, в пол…
Параметры недвижимости в Кельмеский район, Литва
с бассейном
недорогая
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