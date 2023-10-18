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Виллы в Kelmes apylinkiu seniunija, Литва

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1 объект найдено
Вилла в Silgaliskiai, Литва
Вилла
Silgaliskiai, Литва
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Ферма с землей и здания для продажиАдрес: Клубника 3, Водно-болотные угодья, & Scaron; стары…
€750,000

Параметры недвижимости в Kelmes apylinkiu seniunija, Литва

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