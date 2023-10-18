Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Литва
  4. Kelmes apylinkiu seniunija
  5. Дома

Дома в Kelmes apylinkiu seniunija, Литва

8 объектов найдено
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Jasiske, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Jasiske, Литва
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
CLMUS HOUSE 199,75 КВ.М. ДОРОЖНЫЙ ГОРОД! Патог в жизни! = = = = = = = = = <1 <> G= = = = = =…
€240,000
Дом с гаражом в Jasiske, Литва
Дом с гаражом
Jasiske, Литва
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
В ПУТИ, ERDMS И МОЛОДЕЖНЫЙ ЖИВОЙ ДОМ ВЫБРАНЫ. В СЕТИ ВСЕ ЗАКОН, МАГАЗИН, ШКОЛЫ, ТВЕНКИНОВ. …
€125,000
Дом с Furnace heating в Jasiske, Литва
Дом с Furnace heating
Jasiske, Литва
Площадь 315 м²
Количество этажей 2
В ПУТИ МЫ ПРОДАЕМ ЦЕНТР ГОРОДА И ДОМАШНЮ ЖИЗНЬ. В СЕТИ ВСЕ ЗАКОН, МАГАЗИН, ШКОЛА. НОРС ДОМА …
€84,000
Вилла в Silgaliskiai, Литва
Вилла
Silgaliskiai, Литва
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Ферма с землей и здания для продажиАдрес: Клубника 3, Водно-болотные угодья, & Scaron; стары…
€750,000
Дом в Silgaliskiai, Литва
Дом
Silgaliskiai, Литва
Площадь 299 м²
Количество этажей 2
Усадьба расположена в юго-западной части района Кельм, примерно в 3 км от деревни Хитчинг, в…
€44,000
Дом в Silgaliskiai, Литва
Дом
Silgaliskiai, Литва
Площадь 572 м²
Количество этажей 2
Продажа бизнес-объекта ( Часть бизнеса ) с гостиными Цена указана из строительных материалов…
€350,000
Дом в Silgaliskiai, Литва
Дом
Silgaliskiai, Литва
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
В центральной части города происхождения продаются нежилые направления общей площадью 84,61 …
€36,000
Дом в Silgaliskiai, Литва
Дом
Silgaliskiai, Литва
Площадь 52 м²
В западной части города происхождения мы продаем объект NT:- участок земли, 0,0605 га, в пол…
€12,000

Параметры недвижимости в Kelmes apylinkiu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти