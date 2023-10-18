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Квартиры в Kelmes apylinkiu seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick в Silgaliskiai, Литва
Квартира 3 комнаты с центральным отоплением, с Construction Brick
Silgaliskiai, Литва
Комнаты 3
Площадь 79 м²
Этаж 1/2
IN THE ROAD, THE ERDUS 78.75 KV.M WAS WITH THE LAND SKLYP, WILL BE AND GUARGE =========<1<>G…
€36,800

Параметры недвижимости в Kelmes apylinkiu seniunija, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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