Купить недвижимость в Кельме, Литва

Квартира 3 комнаты Вильнюс, Литва 3 Количество комнат 95 м² 2/4 Этаж

€ 237,901

ОБОРУДОВАНИЕ АКЦИИ, СВЕТ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЪЯСН С 2 САНМАЗГАЙСОМ 3 К. ПОКУПКА В БЕЛОМ. Я пр…