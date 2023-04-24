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Дома в Kedainiu miesto seniunija, Литва

Кедайняй
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7 объектов найдено
Дом в Кедайняй, Литва
Дом
Кедайняй, Литва
124 м² Количество этажей 2
€ 95,000
ДОМ ДЛЯ ДОМА В ТАМОЖЕННОМ ГОРОДЕ. ВОЗМОЖНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ С ПРИНЯТИЕМ К ОБОРУДОВАНИЮ, 1-2 НОМЕРА…
Дом в Justinava, Литва
Дом
Justinava, Литва
48 м² Количество этажей 1
€ 14,000
СОДО СКЛИП С ДОМАШНЕЙ ЦЕПЬЮ ( ЮСТИЧЕСКИЕ ПРОДАЖИ ) Адрес: Sodyras g. 96, стулья; Площадь уча…
Дом в Кедайняй, Литва
Дом
Кедайняй, Литва
121 м² Количество этажей 2
€ 180,000
ДОМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОРОДНОГО ЦЕНТРА ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: •Януша г. 14, стулья; •доступ к асфальту…
Дом в Mantviloniai, Литва
Дом
Mantviloniai, Литва
113 м² Количество этажей 2
€ 119,900
ОБОРУДОВАНИЕ ПРОДАННЫХ ГРАЖДАН - СТРОИТЕЛЬСТВО J. Басанавий Г. В ЦЕПИ! = = = = = = = = = …
Дом в Кедайняй, Литва
Дом
Кедайняй, Литва
301 м² Количество этажей 1
€ 92,000
ПРОДАН ДОМ В ЦЕПИ. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: •Žalgirio g. 7, стулья; •Непроходимая улица, рядом с це…
Дом в Tubiai, Литва
Дом
Tubiai, Литва
1 455 м² Количество этажей 5
€ 50,000
НОГИ ИНВЕСТИЦИИ!!!ПРОДАЕТСЯ НЕОБХОДИМОЕ СТАТ 5 ВЫСОКОЕ С ПРОЕКТАМ МЫ ХОРОШО В ГОНКЕ КРЕСТОВ …
Дом в Justinava, Литва
Дом
Justinava, Литва
82 м² Количество этажей 1
€ 36,000
НОВЫЕ ГОСУДАРСТВА, ДОМ РАСЧЕТА В ЮСТИНАЛЬНЫХ ШУМАХ УКАЗАН. ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДГОТОВИТЬСЯ К СТРАН…

Параметры недвижимости в Kedainiu miesto seniunija, Литва

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