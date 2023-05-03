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Дома в Кедайняй, Литва

2 объекта найдено
Дом в Кедайняй, Литва
Дом
Кедайняй, Литва
124 м² Количество этажей 2
€ 95,000
ДОМ ДЛЯ ДОМА В ТАМОЖЕННОМ ГОРОДЕ. ВОЗМОЖНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ С ПРИНЯТИЕМ К ОБОРУДОВАНИЮ, 1-2 НОМЕРА…
Дом в Кедайняй, Литва
Дом
Кедайняй, Литва
301 м² Количество этажей 1
€ 87,000
ПРОДАН ДОМ В ЦЕПИ. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: •Žalgirio g. 7, стулья; •Непроходимая улица, рядом с це…
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