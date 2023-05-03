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Жильё в Кедайняй, Литва

4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Кедайняй, Литва
Квартира 2 комнаты
Кедайняй, Литва
2 Количество комнат 44 м² 3/5 Этаж
€ 36,000
2 комнаты были с обновленным именем! Отличное расположение, рядом с автобусной станцией, нес…
Дом в Кедайняй, Литва
Дом
Кедайняй, Литва
124 м² Количество этажей 2
€ 95,000
ДОМ ДЛЯ ДОМА В ТАМОЖЕННОМ ГОРОДЕ. ВОЗМОЖНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ С ПРИНЯТИЕМ К ОБОРУДОВАНИЮ, 1-2 НОМЕРА…
Квартира 2 комнаты в Кедайняй, Литва
Квартира 2 комнаты
Кедайняй, Литва
2 Количество комнат 48 м² 4/5 Этаж
€ 52,000
ИЗБРАННЫЕ ПУТЫ, ОБЪЕДИНЕННЫЕ КУПИТЬ НЕ СВЕТ СЕНТРО П. СВЕТ Г. В ЦЕПИ ! Эта квартира для тех,…
Дом в Кедайняй, Литва
Дом
Кедайняй, Литва
301 м² Количество этажей 1
€ 87,000
ПРОДАН ДОМ В ЦЕПИ. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: •Žalgirio g. 7, стулья; •Непроходимая улица, рядом с це…
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