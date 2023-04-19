Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Вильнюсский уезд
  4. Электренское самоуправление

Купить недвижимость в Kazokiskiu seniunija, Литва

1 объект найдено
Домв Kazokiskes, Литва
Дом
Kazokiskes, Литва
2 629 м² Количество этажей 3
€ 150,000
Коммерческое здание на продажу в Buivydish I k., Vilnius r. sav. Это отличный инвестиционны…

Параметры недвижимости в Kazokiskiu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти