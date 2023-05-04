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Квартиры в Kazlu Rudos seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Jure, Литва
Квартира 3 комнаты
Jure, Литва
Комнаты 3
Площадь 89 м²
Этаж 1/5
€ 45,000

Параметры недвижимости в Kazlu Rudos seniunija, Литва

недорогая
элитная
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