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Жильё в Kazlu Rudos seniunija, Литва

6 объектов найдено
Дом в Pinciskes, Литва
Дом
Pinciskes, Литва
Площадь 72 м²
Количество этажей 2
€ 37,000
Дом в Berziniske, Литва
Дом
Berziniske, Литва
Площадь 486 м²
Количество этажей 2
€ 498,000
Дом в Kazlai I, Литва
Дом
Kazlai I, Литва
Площадь 245 м²
Количество этажей 2
€ 105,000
Квартира 3 комнаты в Jure, Литва
Квартира 3 комнаты
Jure, Литва
Комнаты 3
Площадь 89 м²
Этаж 1/5
€ 45,000
Дом в Bebruliske, Литва
Дом
Bebruliske, Литва
Площадь 116 м²
Количество этажей 2
€ 30,000
Дом в Visakio Ruda, Литва
Дом
Visakio Ruda, Литва
Площадь 213 м²
Количество этажей 1
€ 190,000

Параметры недвижимости в Kazlu Rudos seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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