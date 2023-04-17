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Купить недвижимость в Казлу-Рудское самоуправление, Литва

Казлу-Руда
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10 объектов найдено
Домв Pinciskes, Литва
Дом
Pinciskes, Литва
72 м² Количество этажей 2
€ 37,000
ДОМ ВНУТРЕННИЙ И БРИУММАРНЫЙ В ГОРОДЕ КУДЕЛИ !!! ЭТО ИЗМЕНЕНИЕ МЕСТА ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ГДЕ Я ХОЧУ …
Домв Berziniske, Литва
Дом
Berziniske, Литва
486 м² Количество этажей 2
€ 498,000
РАЗМЕР БЫТЬ РАЗМЕРЕННЫМ В ПРОЦЕССЕ СМЕШЕНИЯ С ВЫБОРОМ НАБЛЮДЕНИЯ С БАНКЕТОМ В НАБЛЮДЕНИИ НЕК…
Квартира 1 комнатав Казлу-Руда, Литва
Квартира 1 комната
Казлу-Руда, Литва
1 Количество комнат 22 м² 1/1 Этаж
€ 35,000
ЧАСТЬ ДОМА С 2.7 в. Я ОТДЕЛЯЮ КИЕМУ, В РАМИОЕ. СДЕЛАНО КАПИТАЛ РЕМОН. ОТОПЛЕНИЕ И ТРЕТЬЕ, И…
Домв Kazlai I, Литва
Дом
Kazlai I, Литва
245 м² Количество этажей 2
€ 105,000
ДОМ ПРОДАЕТСЯ С РАЗДЕЛОМ 25 ARS И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ СТРОКОМ -----------------------------…
Квартира 3 комнатыв Jure, Литва
Квартира 3 комнаты
Jure, Литва
3 Количество комнат 89 м² 1/5 Этаж
€ 45,000
Гера ИНВЕСТИЦИЯ! МОЖЕТ БЫТЬ РАВНО DU BUTUS! Просторные и светлые комнаты на продажу, которые…
Домв Казлу-Руда, Литва
Дом
Казлу-Руда, Литва
61 м² Количество этажей 1
€ 19,900
Если вы мечтаете о жилом доме или просто домике для отдыха в окружении лесных массивов, это …
Квартира 1 комнатав Казлу-Руда, Литва
Квартира 1 комната
Казлу-Руда, Литва
1 Количество комнат 27 м² 2/2 Этаж
€ 23,000
В ХОРОШЕМ И РАМИО МЕСТО, ОДНА КОМНАТА КУПИТЬ, 26,76 КВ. М., В СЛУЧАЕ РОДА, С. DAUKANTO G. Н…
Домв Bebruliske, Литва
Дом
Bebruliske, Литва
116 м² Количество этажей 2
€ 30,000
В РАМКАХ ДОМ ВЫДАВАЕТСЯ С РАЗДЕЛОМ ЗЕМЛИ -------------------------------------------------- …
Домв Visakio Ruda, Литва
Дом
Visakio Ruda, Литва
213 м² Количество этажей 1
€ 195,000
Удивительная усадьба с 35. Век на продажу. Участок. В 2020 году большой дом ( был построен в…
Домв Казлу-Руда, Литва
Дом
Казлу-Руда, Литва
486 м² Количество этажей 2
€ 595,000
ПРОДАЖА ЧАСТНОГО САДА В ЛЕСНОМ ОБРАЗОВАНИИ - ДЕЙСТВИЕ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА БИЗНЕСА С БАНКВЕЙСКО…

Параметры недвижимости в Казлу-Рудское самоуправление, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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