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Купить дом в Казлу-Руда, Литва

2 объекта найдено
Домв Казлу-Руда, Литва
Дом
Казлу-Руда, Литва
61 м² Количество этажей 1
€ 19,900
Если вы мечтаете о жилом доме или просто домике для отдыха в окружении лесных массивов, это …
Домв Казлу-Руда, Литва
Дом
Казлу-Руда, Литва
486 м² Количество этажей 2
€ 595,000
ПРОДАЖА ЧАСТНОГО САДА В ЛЕСНОМ ОБРАЗОВАНИИ - ДЕЙСТВИЕ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА БИЗНЕСА С БАНКВЕЙСКО…
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