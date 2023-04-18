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Купить недвижимость в Казлу-Руда, Литва

4 объекта найдено
Квартира 1 комнатав Казлу-Руда, Литва
Квартира 1 комната
Казлу-Руда, Литва
1 Количество комнат 22 м² 1/1 Этаж
€ 35,000
ЧАСТЬ ДОМА С 2.7 в. Я ОТДЕЛЯЮ КИЕМУ, В РАМИОЕ. СДЕЛАНО КАПИТАЛ РЕМОН. ОТОПЛЕНИЕ И ТРЕТЬЕ, И…
Домв Казлу-Руда, Литва
Дом
Казлу-Руда, Литва
61 м² Количество этажей 1
€ 19,900
Если вы мечтаете о жилом доме или просто домике для отдыха в окружении лесных массивов, это …
Квартира 1 комнатав Казлу-Руда, Литва
Квартира 1 комната
Казлу-Руда, Литва
1 Количество комнат 27 м² 2/2 Этаж
€ 23,000
В ХОРОШЕМ И РАМИО МЕСТО, ОДНА КОМНАТА КУПИТЬ, 26,76 КВ. М., В СЛУЧАЕ РОДА, С. DAUKANTO G. Н…
Домв Казлу-Руда, Литва
Дом
Казлу-Руда, Литва
486 м² Количество этажей 2
€ 595,000
ПРОДАЖА ЧАСТНОГО САДА В ЛЕСНОМ ОБРАЗОВАНИИ - ДЕЙСТВИЕ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА БИЗНЕСА С БАНКВЕЙСКО…
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