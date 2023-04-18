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Купить недвижимость в Kavarsko seniunija, Литва

1 объект найдено
Домв Svirnai II, Литва
Дом
Svirnai II, Литва
215 м² Количество этажей 2
€ 52,900
ДОМ ВЫБОР II НЕКОТОРЫЕ ЗАПОМНИТЕ ГОСУДАРСТВА.!!! Продается дом в Анжериай, Каварско старый,…

Параметры недвижимости в Kavarsko seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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