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Дома с бассейном в Каунасское городское самоуправление, Литва

Каунас
98
2 объекта найдено
Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 259 м²
Количество этажей 2
€ 230,000
Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
€ 159,000

Параметры недвижимости в Каунасское городское самоуправление, Литва

недорогая
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