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Дома с бассейном в Каунас, Литва

1 объект найдено
Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
184 м² Количество этажей 2
€ 169,000
Дом на продажу J.Newal g. На вилле недалеко от центра города. ______________________________…

Параметры недвижимости в Каунас, Литва

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