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Купить дом с бассейном в Каунасский район, Литва

Karmelava
7
Zapyskis
5
Кулаутува
4
Вилькия
3
Ванджегала
2
Эжярелис
1
2 объекта найдено
Домв Ginenai, Литва
Дом
Ginenai, Литва
263 м² Количество этажей 2
€ 165,000
В ЛИВЕСТИГАЦИИ, ВОПРОСАХ А.МЕРКА, ДОМЕ, ВЫПУЩЕННОМ В ПОТЕРЯХ ЧИСТЫХ 34 АРС В РАЗДЕЛЕ!!! ___…
Домв Domeikava, Литва
Дом
Domeikava, Литва
400 м² Количество этажей 3
€ 499,999
ДОМ ПРОБАНГУСА В ДОМЕ С 24 акрами участка!!! ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ И ПРАКТИКА ДЛЯ ПОЯСНИТЕЛЬНОСТИ -…

Параметры недвижимости в Каунасский район, Литва

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