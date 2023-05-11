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Дома с бассейном в Каунасский уезд, Литва

Каунас
104
Zapyskis
7
Пренай
6
Karmelava
4
Birstonas
3
Дотнува
3
Кедайняй
3
4 объекта найдено
Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 259 м²
Количество этажей 2
€ 230,000
ПРОДАН ДОМ В ДОМАЙНЕ. Отличная связь с городом Каунасом и торговыми автоматами с другими гор…
Дом в Каунас, Литва
Дом
Каунас, Литва
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
€ 159,000
Дом на продажу J.Newal g. На вилле недалеко от центра города. ______________________________…
Дом в Budiskes, Литва
Дом
Budiskes, Литва
Площадь 214 м²
Количество этажей 2
€ 140,000
Живой дом с 25-ти аровым участком земли в городе девушка бежит, некоторые. ЭТО ВНИМАНИЕ ВАРИ…
Дом в Domeikava, Литва
Дом
Domeikava, Литва
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
€ 499,999
ДОМ ПРОБАНГУСА В ДОМЕ С 24 акрами участка!!! ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ И ПРАКТИКА ДЛЯ ПОЯСНИТЕЛЬНОСТИ -…

Параметры недвижимости в Каунасский уезд, Литва

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