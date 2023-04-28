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Дома в Katyciu seniunija, Литва

Katyciai
1
1 объект найдено
Дом в Katyciai, Литва
Дом
Katyciai, Литва
156 м² Количество этажей 1
€ 35,000
СОДИБА В ЛОВКЕ, СТОНИЧЕСКИЙ Г. 6 С 35.48 ДОМАШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ 156,08 кв.м. усадьба Шилут р. с…

Параметры недвижимости в Katyciu seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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