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Жильё в Karsakiskio seniunija, Литва

6 объектов найдено
Дом в Kakunai, Литва
Дом
Kakunai, Литва
Площадь 34 м²
Количество этажей 2
€ 14,900
Дом в Kakunai, Литва
Дом
Kakunai, Литва
Площадь 61 м²
Количество этажей 1
€ 20,800
Дом в Naujikai, Литва
Дом
Naujikai, Литва
Площадь 172 м²
Количество этажей 1
€ 77,700
Дом в Pamarliskiai, Литва
Дом
Pamarliskiai, Литва
Площадь 373 м²
Количество этажей 2
€ 215,000
Дом в Pamarliskiai, Литва
Дом
Pamarliskiai, Литва
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
€ 149,000
Дом в Pamarliskiai, Литва
Дом
Pamarliskiai, Литва
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
€ 82,000

Параметры недвижимости в Karsakiskio seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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