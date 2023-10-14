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Дома с бассейном в Karmelavos seniunija, Литва

Karmelava
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1 объект найдено
Дом с балконом, с бассейном, с With furniture в Smiltynai II, Литва
Дом с балконом, с бассейном, с With furniture
Smiltynai II, Литва
Площадь 53 м²
Количество этажей 1
ДОМ СОДО С ПУРТИМИ В ВИДУАЖЕ И ЛАУКЕ САМЕС В КИМЕ! Преимущества: • Управлять, контролировать…
€50,000

Параметры недвижимости в Karmelavos seniunija, Литва

недорогая
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