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Литва
Каунасский уезд
Каунасский район
Дома
Дома в Karmelavos seniunija, Литва
Karmelava
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8 объектов найдено
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Дом
Draseikiai, Литва
80 м²
Количество этажей 1
€ 79,000
Дом
Pabirzis, Литва
170 м²
Количество этажей 2
€ 215,000
ПРОДАВАТЬ НОВЫЙ, ТОЛЬКО ПОКРЫТЫЙ, PER DU HIGH, 170 кВ. С ПОТЕРЯМИ В СОВЕТЕ!!! BUTO ADVANTAG…
Дом
Smiltynai II, Литва
44 м²
Количество этажей 2
€ 24,600
ЕСЛИ НЕДЕЛЯ САЙТА СОДА С ПАКЕДОМ СУДЬЯ И ОТДЕЛЕНИЕМ ГОВОРЯЩИХ В ТЕКСАНДАХ, Я БУДУ В ГЛУБОКОЕ…
Дом
Margava, Литва
261 м²
Количество этажей 2
€ 345,000
261 кв.м. дом с 11.3 утра участок Жиргин г., Маргава, Каунасский район. ДОМ . Адрес – Жир…
Дом
Draseikiai, Литва
79 м²
Количество этажей 1
€ 189,900
ПРОДАНО ГОРОДАМ ОБОРУДОВАНИЕ В РОМАНИИ В РОМАНИИ, ПОСКОЛЬКУ G. ПУТИКА МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ КАЧЕСТ…
Дом
Sergeicikai II, Литва
92 м²
Количество этажей 2
€ 199,999
ВЫ ЖИВЕТЕ ОДНОЙ ВАКО С ПРИРОДОЙ В ГИМАРИИ ХИМА? ВСЕГДА ЕГО РЕЗЮМЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАНИЦЫ ДОМА? P…
Дом
Ramuciai, Литва
370 м²
Количество этажей 2
€ 350,000
ДОМ ОЗУ 10 МИН Я РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗ ЦЕНТРА КУНКА !!! ПРОДАНО ЭТОГО КАЧЕСТВА И ERDVUS 2 ДОМА С …
Дом
Narepai, Литва
169 м²
Количество этажей 2
€ 222,000
ПРОДАВАЯ ГЛАВНУЮ ЧАСТЬ С БОЛЬШИМ 9.96 РАЗДЕЛОМ В ПЕСНИ !!! СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ЦЕНТРАЛ…
Параметры недвижимости в Karmelavos seniunija, Литва
с бассейном
недорогая
элитная
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