Квартира 2 комнаты Vaistariskiai, Литва 2 Количество комнат 43 м² 4/5 Этаж

€ 63,800

ПРОДАНО 2 К. БУТ В ДЕНЬ ПРЕИМУЩЕСТВО: Квартира внутренняя, светлая с хорошей аурой! Аккурат…