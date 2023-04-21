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Квартиры в Karmelavos seniunija, Литва

Karmelava
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7 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Vaistariskiai, Литва
Квартира 2 комнаты
Vaistariskiai, Литва
2 Количество комнат 43 м² 4/5 Этаж
€ 63,800
ПРОДАНО 2 К. БУТ В ДЕНЬ ПРЕИМУЩЕСТВО: Квартира внутренняя, светлая с хорошей аурой! Аккурат…
Квартира 2 комнаты в Vaistariskiai, Литва
Квартира 2 комнаты
Vaistariskiai, Литва
2 Количество комнат 44 м² 4/5 Этаж
€ 88,900
ПРОДАНО В ПЕСНИ 2 КОМНАТ, УЧАСТНИК Г. BUTE PERFORMED CAPITAL REMON, новая электроустановка, …
Квартира 2 комнаты в Martinava, Литва
Квартира 2 комнаты
Martinava, Литва
2 Количество комнат 57 м² 3/4 Этаж
€ 99,000
НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ПРИБЫЛЬ ЦЕНЫ, ЯВНЫЕ НОМЕРА ОБОРУДОВАНЫ!!! -----------------------------------…
Квартира 3 комнаты в Vaistariskiai, Литва
Квартира 3 комнаты
Vaistariskiai, Литва
3 Количество комнат 64 м² 12/12 Этаж
€ 80,700
ПРОЦЕДУРА 3 НОМЕРА С 2 БАЛКОНАМИ !!! ВЫПУСК ВНИМАНИЕ С ВСЕМ ГОРОДСКИМ ПОМНИТЕ, ЗЕЛО, КАСАЮЩ…
Квартира 2 комнаты в Vaistariskiai, Литва
Квартира 2 комнаты
Vaistariskiai, Литва
2 Количество комнат 46 м² 1/4 Этаж
€ 91,780
IN THE SAYING OF THE PROPULIAR IN THE WAY - A NEW STATEMENT LIVING A LOT OF MULTIPLE COMMPLE…
Квартира 4 комнаты в Vaistariskiai, Литва
Квартира 4 комнаты
Vaistariskiai, Литва
4 Количество комнат 96 м² 4/4 Этаж
€ 188,439
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Квартира 3 комнаты в Vaistariskiai, Литва
Квартира 3 комнаты
Vaistariskiai, Литва
3 Количество комнат 45 м² 2/4 Этаж
€ 112,000
В ГОВОРЯЩИХ ПРОПУЛЬЯР В ПУТИ - ЖИЗНЬ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ МНОГО КОММПЛИК! ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВНИМАНИЯ Д…

Параметры недвижимости в Karmelavos seniunija, Литва

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