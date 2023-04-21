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Жильё в Karmelavos seniunija, Литва

Karmelava
7
15 объектов найдено
Дом в Draseikiai, Литва
Дом
Draseikiai, Литва
80 м² Количество этажей 1
€ 79,000
Дом в Pabirzis, Литва
Дом
Pabirzis, Литва
170 м² Количество этажей 2
€ 215,000
ПРОДАВАТЬ НОВЫЙ, ТОЛЬКО ПОКРЫТЫЙ, PER DU HIGH, 170 кВ. С ПОТЕРЯМИ В СОВЕТЕ!!! BUTO ADVANTAG…
Дом в Smiltynai II, Литва
Дом
Smiltynai II, Литва
44 м² Количество этажей 2
€ 24,600
ЕСЛИ НЕДЕЛЯ САЙТА СОДА С ПАКЕДОМ СУДЬЯ И ОТДЕЛЕНИЕМ ГОВОРЯЩИХ В ТЕКСАНДАХ, Я БУДУ В ГЛУБОКОЕ…
Квартира 2 комнаты в Vaistariskiai, Литва
Квартира 2 комнаты
Vaistariskiai, Литва
2 Количество комнат 43 м² 4/5 Этаж
€ 63,800
ПРОДАНО 2 К. БУТ В ДЕНЬ ПРЕИМУЩЕСТВО: Квартира внутренняя, светлая с хорошей аурой! Аккурат…
Квартира 2 комнаты в Vaistariskiai, Литва
Квартира 2 комнаты
Vaistariskiai, Литва
2 Количество комнат 44 м² 4/5 Этаж
€ 88,900
ПРОДАНО В ПЕСНИ 2 КОМНАТ, УЧАСТНИК Г. BUTE PERFORMED CAPITAL REMON, новая электроустановка, …
Дом в Margava, Литва
Дом
Margava, Литва
261 м² Количество этажей 2
€ 345,000
261 кв.м. дом с 11.3 утра участок Жиргин г., Маргава, Каунасский район. ДОМ . Адрес – Жир…
Квартира 2 комнаты в Martinava, Литва
Квартира 2 комнаты
Martinava, Литва
2 Количество комнат 57 м² 3/4 Этаж
€ 99,000
НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ПРИБЫЛЬ ЦЕНЫ, ЯВНЫЕ НОМЕРА ОБОРУДОВАНЫ!!! -----------------------------------…
Дом в Draseikiai, Литва
Дом
Draseikiai, Литва
79 м² Количество этажей 1
€ 189,900
ПРОДАНО ГОРОДАМ ОБОРУДОВАНИЕ В РОМАНИИ В РОМАНИИ, ПОСКОЛЬКУ G. ПУТИКА МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ КАЧЕСТ…
Дом в Sergeicikai II, Литва
Дом
Sergeicikai II, Литва
92 м² Количество этажей 2
€ 199,999
ВЫ ЖИВЕТЕ ОДНОЙ ВАКО С ПРИРОДОЙ В ГИМАРИИ ХИМА? ВСЕГДА ЕГО РЕЗЮМЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАНИЦЫ ДОМА? P…
Дом в Ramuciai, Литва
Дом
Ramuciai, Литва
370 м² Количество этажей 2
€ 350,000
ДОМ ОЗУ 10 МИН Я РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗ ЦЕНТРА КУНКА !!! ПРОДАНО ЭТОГО КАЧЕСТВА И ERDVUS 2 ДОМА С …
Квартира 3 комнаты в Vaistariskiai, Литва
Квартира 3 комнаты
Vaistariskiai, Литва
3 Количество комнат 64 м² 12/12 Этаж
€ 80,700
ПРОЦЕДУРА 3 НОМЕРА С 2 БАЛКОНАМИ !!! ВЫПУСК ВНИМАНИЕ С ВСЕМ ГОРОДСКИМ ПОМНИТЕ, ЗЕЛО, КАСАЮЩ…
Дом в Narepai, Литва
Дом
Narepai, Литва
169 м² Количество этажей 2
€ 222,000
ПРОДАВАЯ ГЛАВНУЮ ЧАСТЬ С БОЛЬШИМ 9.96 РАЗДЕЛОМ В ПЕСНИ !!! СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ЦЕНТРАЛ…
Квартира 2 комнаты в Vaistariskiai, Литва
Квартира 2 комнаты
Vaistariskiai, Литва
2 Количество комнат 46 м² 1/4 Этаж
€ 91,780
IN THE SAYING OF THE PROPULIAR IN THE WAY - A NEW STATEMENT LIVING A LOT OF MULTIPLE COMMPLE…
Квартира 4 комнаты в Vaistariskiai, Литва
Квартира 4 комнаты
Vaistariskiai, Литва
4 Количество комнат 96 м² 4/4 Этаж
€ 188,439
В ГОВОРЯЩИХ ПРОПУЛЬЯР В ПУТИ - ЖИЗНЬ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ МНОГО КОММПЛИК! ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВНИМАНИЯ Д…
Квартира 3 комнаты в Vaistariskiai, Литва
Квартира 3 комнаты
Vaistariskiai, Литва
3 Количество комнат 45 м² 2/4 Этаж
€ 112,000
В ГОВОРЯЩИХ ПРОПУЛЬЯР В ПУТИ - ЖИЗНЬ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ МНОГО КОММПЛИК! ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВНИМАНИЯ Д…

Параметры недвижимости в Karmelavos seniunija, Литва

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