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Дома в Karmelava, Литва

6 объектов найдено
Дом в Draseikiai, Литва
Дом
Draseikiai, Литва
80 м² Количество этажей 1
€ 79,000
Дом в Pabirzis, Литва
Дом
Pabirzis, Литва
170 м² Количество этажей 2
€ 215,000
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Дом в Smiltynai II, Литва
Дом
Smiltynai II, Литва
44 м² Количество этажей 2
€ 24,600
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Дом в Margava, Литва
Дом
Margava, Литва
261 м² Количество этажей 2
€ 345,000
261 кв.м. дом с 11.3 утра участок Жиргин г., Маргава, Каунасский район. ДОМ . Адрес – Жир…
Дом в Draseikiai, Литва
Дом
Draseikiai, Литва
79 м² Количество этажей 1
€ 189,900
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Дом в Sergeicikai II, Литва
Дом
Sergeicikai II, Литва
92 м² Количество этажей 2
€ 199,999
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