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Дома в Kapciamiescio seniunija, Литва

Капчяместис
1
1 объект найдено
Дом в Капчяместис, Литва
Дом
Капчяместис, Литва
80 м² Количество этажей 1
€ 95,000
SODY SODY PARTIES WHITE ANČIET, ЛЕСНАЯ ЯБЛОКА ОСТАНОВИТЬ ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ЗЕЛЕНЫЙ …

Параметры недвижимости в Kapciamiescio seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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